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#Roman jeunesse

Les nuits de Quéribus

Daniel Pagés

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Imagine qu'au premier soir des vacances de Pâques, depuis la maison familiale de Cucugnan, tu aperçoives un étrange éclat dans les remparts du château de Quéribus, en face, sur la montagne. Imagine que le lendemain matin, en allant chercher ton pain au fournil, tu tombes sur Lilwenn, une randonneuse pas ordinaire. Tu serais certainement comme Lucas. Tu commencerais à penser que le planning très rigoureux de ta quinzaine de révisions risque d'être un peu perturbé... Les vieilles pierres de Quéribus, dernier château dit "Cathare" à avoir résisté à la main du Roi de France, cachent-elles encore un secret ? C'est ce que vont essayer de découvrir nos deux héros, au risque de se perdre dans les couloirs du temps.

Par Daniel Pagés
Chez Yucca

|

Auteur

Daniel Pagés

Editeur

Yucca

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Les nuits de Quéribus

Daniel Pagés

Paru le 15/04/2026

330 pages

Yucca

16,00 €

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Scannez le code barre 9791094140864
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