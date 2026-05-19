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#Roman francophone

Kia Ora

Céline E. Nicolas

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Quand la maladie s'invite dans son quotidien, Heiiti voit ses rêves s'éteindre les uns après les autres. Pour ne pas perdre la maison de sa grand-mère, elle accepte un colocataire qu'elle n'aurait jamais choisi : un Européen. Trop beau. Trop arrogant. Trop sûr de lui. Et surtout, trop vivant pour elle. Jehb, lui, fuit un passé qu'il ne veut pas affronter. En Nouvelle-Zélande, il pensait trouver enfin un peu de paix... jusqu'à ce que son visa arrive à expiration. Simuler une relation avec une Néo-Zélandaise semble être la seule façon de rester. Tout les oppose, mais vivre sous le même toit fait voler leurs certitudes en éclats. Ce qui n'était qu'un arrangement devient peu à peu une évidence qu'aucun d'eux n'avait vue venir. Mais les mensonges et les secrets que Jehb dissimule pourraient vite les rattraper et avoir raison de leur idylle naissante.

Par Céline E. Nicolas
Chez Black Ink Editions

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Auteur

Céline E. Nicolas

Editeur

Black Ink Editions

Genre

Romance sexy

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Kia Ora

Céline E. Nicolas

Paru le 19/05/2026

366 pages

Black Ink Editions

19,00 €

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