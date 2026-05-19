Quand la maladie s'invite dans son quotidien, Heiiti voit ses rêves s'éteindre les uns après les autres. Pour ne pas perdre la maison de sa grand-mère, elle accepte un colocataire qu'elle n'aurait jamais choisi : un Européen. Trop beau. Trop arrogant. Trop sûr de lui. Et surtout, trop vivant pour elle. Jehb, lui, fuit un passé qu'il ne veut pas affronter. En Nouvelle-Zélande, il pensait trouver enfin un peu de paix... jusqu'à ce que son visa arrive à expiration. Simuler une relation avec une Néo-Zélandaise semble être la seule façon de rester. Tout les oppose, mais vivre sous le même toit fait voler leurs certitudes en éclats. Ce qui n'était qu'un arrangement devient peu à peu une évidence qu'aucun d'eux n'avait vue venir. Mais les mensonges et les secrets que Jehb dissimule pourraient vite les rattraper et avoir raison de leur idylle naissante.
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