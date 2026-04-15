Entre la reine et moi Tome 4

En retrouvant ses souvenirs de l'époque où elle était princesse du royaume de Merius, Liz se reconnecte à la magie qui sommeillait en elle jusque-là. Forte de ces nouveaux pouvoirs, elle vient en aide à la reine Shries, qu'elle sauve d'une mort certaine. Mais à peine la guerre est-elle terminée qu'une nouvelle de taille éclate : Gill, l'homme que Liz a rencontré dans les bas quartiers, serait en fait le second prince du royaume de Glachiès et pourrait bien succéder à Léon ! Mais Gill compte surtout sur cette occasion pour faire à Liz une demande des plus passionnées...