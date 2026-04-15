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Entre la reine et moi Tome 4

Ema Toyama

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En retrouvant ses souvenirs de l'époque où elle était princesse du royaume de Merius, Liz se reconnecte à la magie qui sommeillait en elle jusque-là. Forte de ces nouveaux pouvoirs, elle vient en aide à la reine Shries, qu'elle sauve d'une mort certaine. Mais à peine la guerre est-elle terminée qu'une nouvelle de taille éclate : Gill, l'homme que Liz a rencontré dans les bas quartiers, serait en fait le second prince du royaume de Glachiès et pourrait bien succéder à Léon ! Mais Gill compte surtout sur cette occasion pour faire à Liz une demande des plus passionnées...

Par Ema Toyama
Chez Pika Edition

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Auteur

Ema Toyama

Editeur

Pika Edition

Genre

Shojo/fille

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Entre la reine et moi Tome 4

Ema Toyama trad. Oriale Faulhaber

Paru le 15/04/2026

160 pages

Pika Edition

7,20 €

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