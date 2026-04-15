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Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Kushinada

Luna Joice, Alexiane Thill

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L'amour leur permettra-t-il de survivre à ce combat millénaire ? Depuis des temps immémoriaux, on raconte que le dieu des tempêtes Susanoo et la princesse Kushinada ont vaincu le terrible dragon à huit têtes. Mais la vérité est tout autre : scellé dans les Enfers, le monstre attend son heure, tandis que ses serviteurs rôdent dans l'ombre. Saori Inada, descendante de ces héros légendaires, se doit de leur faire honneur et de se conformer aux attentes qui pèsent sur ses épaules. Quand la magie de ses ancêtres la choisit enfin, il est temps pour elle de faire face à son destin et de se lier à celui qui la protégera et l'aidera à affronter les démons qui menacent la population, son Kusanagi. Lukas Taylor s'apprêtait à se lancer dans un tour du monde, lorsque son grand-père maternel décède brutalement. Obligé de se rendre au Japon pour les funérailles, il y découvre que les histoires de son enfance sont bien réelles et se retrouve forcé de combattre et d'endosser un rôle dont il n'a jamais voulu...

Par Luna Joice, Alexiane Thill
Chez Hugo et Compagnie

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Auteur

Luna Joice, Alexiane Thill

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Kushinada

Luna Joice, Alexiane Thill

Paru le 15/04/2026

600 pages

Hugo et Compagnie

19,95 €

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