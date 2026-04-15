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Le premier amour de Nezumi Tome 2

Riku Ooseto

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Pour sauver celui qu'elle aime, Nezumi propose de transformer son amoureux Ao en tueur à gages du clan pour lequel elle travaille. Mais elle n'a qu'un mois pour lui enseigner les ficelles du métier. Après un entraînement acharné, le jour J arrive enfin : Ao saura-t-il éliminer sa cible et préserver sa vie ? Un récit à la fois cruel et tendre, où l'amour et le danger se mêlent étroitement. Une histoire d'amour cruelle et attendrissante ! Riku Ooseto est un jeune artiste qui a débuté en 2022 avec Eimugai, une série en quatre volumes. L'année suivante, il se lance dans la sérialisation du Premier amour de Nezumi. A travers ses récits, l'auteur propose des histoires souvent choquantes, brutales et sanglantes. Mais au-delà de la violence, il cherche à représenter une réalité sombre. Dans son second manga, la confrontation entre une vie guidée par le crime et un premier amour naissant met en lumière les extrêmes de l'existence. Ne ménageant jamais ses personnages, Riku Ooseto confronte ses héros au pire de l'être humain pour révéler une face sombre de la société.

Par Riku Ooseto
Chez Panini comics

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Auteur

Riku Ooseto

Editeur

Panini comics

Genre

Seinen/Homme

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Le premier amour de Nezumi Tome 2

Riku Ooseto trad. Nathalie Lejeune

Paru le 15/04/2026

Panini comics

8,29 €

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Scannez le code barre 9791039143882
9791039143882
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