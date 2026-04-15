Les Killuminati

Carnage. Hulk. Namor. Cléa. Wolverine. Cinq antihéros parmi les plus dangereux et les plus instables de l'univers Marvel. Pourtant, Bucky Barnes et Black Widow sont bien décidés à les réunir pour affronter une version corrompue des Illuminati. Mais le remède ne risque-t-il pas d'être pire que le mal ? Comme à la fin du film Thunderbolts, l'équipe menée par Bucky adopte désormais le nom de New Avengers dans les comics ! Ce récit s'inscrit directement dans la continuité de la mini-série Thunderbolts : Doomstrike, publiée dans DOOM WORLD et conclue le mois dernier.