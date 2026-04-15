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#Comics

Les Killuminati

Marco Renna, Ton Lima, Sam Humphries, Tiago Palma

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Carnage. Hulk. Namor. Cléa. Wolverine. Cinq antihéros parmi les plus dangereux et les plus instables de l'univers Marvel. Pourtant, Bucky Barnes et Black Widow sont bien décidés à les réunir pour affronter une version corrompue des Illuminati. Mais le remède ne risque-t-il pas d'être pire que le mal ? Comme à la fin du film Thunderbolts, l'équipe menée par Bucky adopte désormais le nom de New Avengers dans les comics ! Ce récit s'inscrit directement dans la continuité de la mini-série Thunderbolts : Doomstrike, publiée dans DOOM WORLD et conclue le mois dernier.

Par Marco Renna, Ton Lima, Sam Humphries, Tiago Palma
Chez Panini comics

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Auteur

Marco Renna, Ton Lima, Sam Humphries, Tiago Palma

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

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Les Killuminati

Marco Renna, Ton Lima, Sam Humphries, Tiago Palma trad. Benjamin Viette

Paru le 15/04/2026

120 pages

Panini comics

18,00 €

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Scannez le code barre 9791039143677
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