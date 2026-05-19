Petit manuel de chinois en 30 leçons

Complète et progressive cette méthode de chinois, pensée pour les vrais débutants et adaptée pour un travail en autonomie, permet de : - découvrir et apprendre les règles de prononciation et d'écriture du pinyin ; - mieux comprendre la logique de l'écriture des caractères, des mots et des phrases ; - comprendre les points de grammaire à maîtriser pour le nouveau HSK 1 ; - comprendre des questions et des phrases simples ; - pouvoir s'exprimer spontanément et de façon adaptée en fonction du contexte, en utilisant des expressions familières, des formules de courtoisie et de politesse. Convenant également à ceux qui recherchent un outil pour consolider leurs connaissances en chinois, cette méthode comprend : · 30 leçons thématiques proposant au total : 368 caractères et 520 mots mis en pratique dans des textes originaux et des mises en situation de la vie courante ; · 35 textes et dialogues d'application du vocabulaire et de la grammaire ; · 178 exercices corrigés ; · 8 compléments culturels (histoire, traditions, ...) ; · 2 fiches " consolidation " ; · une liste des caractères appris ; · des fichiers audio à télécharger sur le site des éditions Ellipses.