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Petit manuel de chinois en 30 leçons

Michel Peressin, Xinyi Sun

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Complète et progressive cette méthode de chinois, pensée pour les vrais débutants et adaptée pour un travail en autonomie, permet de : - découvrir et apprendre les règles de prononciation et d'écriture du pinyin ; - mieux comprendre la logique de l'écriture des caractères, des mots et des phrases ; - comprendre les points de grammaire à maîtriser pour le nouveau HSK 1 ; - comprendre des questions et des phrases simples ; - pouvoir s'exprimer spontanément et de façon adaptée en fonction du contexte, en utilisant des expressions familières, des formules de courtoisie et de politesse. Convenant également à ceux qui recherchent un outil pour consolider leurs connaissances en chinois, cette méthode comprend : · 30 leçons thématiques proposant au total : 368 caractères et 520 mots mis en pratique dans des textes originaux et des mises en situation de la vie courante ; · 35 textes et dialogues d'application du vocabulaire et de la grammaire ; · 178 exercices corrigés ; · 8 compléments culturels (histoire, traditions, ...) ; · 2 fiches " consolidation " ; · une liste des caractères appris ; · des fichiers audio à télécharger sur le site des éditions Ellipses.

Par Michel Peressin, Xinyi Sun
Chez Ellipses

|

Auteur

Michel Peressin, Xinyi Sun

Editeur

Ellipses

Genre

Auto-apprentissage

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Petit manuel de chinois en 30 leçons

Michel Peressin, Xinyi Sun

Paru le 19/05/2026

336 pages

Ellipses

25,50 €

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