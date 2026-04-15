La guerre des dieux

Anansi, le Dieu-Araignée, et Arès, le Dieu de la Guerre, se vouent une haine farouche. Pour régler leur différend une bonne fois pour toutes, ils décident de s'affronter par l'intermédiaire de champions. Et c'est Miles Morales qu'Anansi choisit pour le représenter. Mais même avec Thor et Hercule à ses côtés, Spider-Man peut-il vaincre les élus d'Arès ? Après une aventure en binôme avec Deadpool, publiée en janvier dernier, la série consacrée au héros du très attendu Spider-Man : Beyond the Spider-Verse, reprend son cours (plus qu'un an d'attente ! ). Et pour suivre toutes les aventures de Miles Morales, il faudra aussi garder un oeil sur ULTIMATE UNIVERSE ce mois-ci !