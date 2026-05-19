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Grammaire allemande pas à pas pour reprendre confiance !

Francine Rouby

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Vous êtes lycéen, étudiant ou adulte ? Vous rencontrez des difficultés avec la grammaire allemande et recherchez un livre montrant de façon simple et structurée comment la langue allemande fonctionne et comment s'articulent les éléments qui la composent ? Cet ouvrage est celui qu'il vous faut ! Abordant, dans un premier temps, les points essentiels à maîtriser avant d'aller, petit à petit au sein d'un même chapitre, vers les particularités à connaître et à comprendre, il est un outil précieux pour ceux qui sont à la recherche d'une démarche progressive, accessible et efficace pour reprendre confiance. Au programme : - des explications sans jargon présentant le point de langue abordé en plusieurs étapes en commençant toujours par les points les plus utiles - des exercices d'application systématique (tous corrigés) - des exemples et exercices avec du vocabulaire simple pour se concentrer sur le point de grammaire à comprendre Le plus : Idéal pour des mises au point au fil de l'année ou des révisions ciblées, chaque point pouvant être consulté indépendamment des autres.

Par Francine Rouby
Chez Ellipses

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Auteur

Francine Rouby

Editeur

Ellipses

Genre

Méthodes adultes

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Grammaire allemande pas à pas pour reprendre confiance !

Francine Rouby

Paru le 19/05/2026

144 pages

Ellipses

15,50 €

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