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La C.A.O. des installations frigorifiques

Patrice Delcourt

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L'ouvrage se veut une aide, avant tout pratique, pour tous ceux qui envisagent de devenir concepteur d'installations frigorifiques. Dans un souci de clarté et d'enchaînement rationnel, après un bref rappel des bases de thermodynamique et de mécanique des fluides, il développe l'étude théorique des principaux types d'installations aujourd'hui utilisés. Le livre détaille d'abord le fonctionnement des quatre appareils principaux. Puis il traite des machines classiques à compression mécanique avec une progression constante dans la complexité, depuis l'installation à un étage de compression et un étage de température jusqu'à la machine transcritique au CO2 en passant par les centrales frigorifiques, la recirculation et les cascades. Ces études théoriques sont accompagnées de cas concrets de conception avec le détail et le fonctionnement de la régulation possible ainsi que de la sélection du matériel adéquat. Il met en avant l'utilisation de progiciels mis à disposition gratuitement par les fabricants et les distributeurs de matériel frigorifique en détaillant les données à fournir pour obtenir les bons résultats.

Par Patrice Delcourt
Chez Ellipses

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Auteur

Patrice Delcourt

Editeur

Ellipses

Genre

Froid, climatique

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La C.A.O. des installations frigorifiques

Patrice Delcourt

Paru le 19/05/2026

516 pages

Ellipses

47,00 €

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Scannez le code barre 9782340114586
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