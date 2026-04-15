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#Comics

1985-1986

Roger Stern, David Michelinie

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La Vision a tenté de prendre le contrôle du monde, et l'équipe des Avengers en sort profondément marquée. Captain Marvel croise la route de Nébula, la petite-fille de Thanos, prête à s'emparer de l'Empire Skrull. La Guêpe devient cheffe d'équipe, Terminus ravage la Terre Sauvage, et Namor comme le Chevalier Noir rejoignent les rangs. Les Avengers n'ont jamais été dans une telle zone de turbulences. Ce volume réunit les épisodes cultes de Roger Stern et John Buscema, dont certains n'avaient plus été réédités depuis l'époque Strange, avec même des planches encore inédites en France. En bonus, le Graphic Novel Emperor Doom, où Fatalis conquérait déjà la Terre bien avant Le Règne de Fatalis.

Par Roger Stern, David Michelinie
Chez Panini comics

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Auteur

Roger Stern, David Michelinie

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

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1985-1986

Roger Stern, David Michelinie

Paru le 15/04/2026

368 pages

Panini comics

36,00 €

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Scannez le code barre 9791039141727
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