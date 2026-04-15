Le soleil des Kleios

Et si l'Empire romain ne s'était jamais effondré ? Dans une version dystopique du monde, l'Empire romain règne encore. Après l'assassinat de leur père, l'Historien Impérial, Selah et Arran, se retrouvent plongés dans une quête dangereuse autour d'une mystérieuse pierre solaire. L'une cherche à réformer le système, l'autre rejoint la rébellion... Une intrigue à double voix, intense et engagée Ce premier tome explore avec finesse les thèmes du colonialisme, des privilèges, de la connaissance et de la mémoire. Entre politique, magie et romances queer, l'univers de RomaSargassa bouscule les repères et fait réfléchir. Une dystopie pour les jeunes adultes Parfait dès 15 ans, ce roman puissant propose une narration fluide et des personnages complexes. Un texte engagé qui donne foi en la capacité des jeunes à questionner le monde. Sargassa est une masterclass en matière de construction du monde, avec ses politiques réalistes, son système de castes complexe et violent, et ses décors magnifiques. Shelf Awareness