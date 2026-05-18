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Aube

Eva Guilloton

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Et si la lumière de l'aube révélait ce qu'il y a de plus sombre en elle ? Le Centre des Chasseurs est tombé aux mains des vampires. Amber quitte New York, déterminée à trouver un moyen de sauver Eden. De San Francisco aux terres sauvages du Colorado, des forêts appalachiennes jusqu'aux demeures mystérieuses de La Nouvelle-Orléans, son périple la confronte à ses ennemis, mais aussi à ce qu'elle est. Séparée pour la première fois de ses proches, elle doit apprendre à survivre seule... ou accepter l'aide de ceux dont elle aurait préféré ne jamais croiser la route, comme Kelly Evans, la redoutable ex-fiancée d'Aaron. Entre révélations inattendues, alliances dangereuses et retrouvailles avec ceux qu'elle pensait ne jamais revoir, Amber se retrouve entraînée dans une quête sans retour. Et la seule chose plus effrayante que ceux qui la traquent, c'est ce qu'elle pourrait découvrir sur elle-même... #Surnaturel #Vampire #Pouvoirs

Par Eva Guilloton
Chez MXM Bookmark

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Auteur

Eva Guilloton

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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Aube

Eva Guilloton

Paru le 18/05/2026

488 pages

MXM Bookmark

23,00 €

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