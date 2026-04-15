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Iceworld

Anne Rivière, Gabriele Barsotti

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Alors qu'il rejoint son père pour les vacances, la navette spatiale de Roméo est attaquée par un drone ! Roméo s'écrase sur Seiren, une planète déserte et glacée. Qui lui veut du mal ? Et pourquoi ? Il lui reste 17 heures pour trouver de l'aide et comprendre qui est à ses trousses, après quoi sa combinaison thermique n'aura plus de batterie, et il sera victime du froid polaire... Un thriller intergalactique Découvrez avec Roméo une planète alien, où il doit échapper à une dangereuse milice avant que sa combinaison thermique ne s'éteigne. Une course contre la montre haletante, impossible à lâcher ! Iceworld, un récit de science-fiction comme on les aime Références et clin d'oeil, univers intrigant mais accessible... Anne Rivière signe un récit qui ravira les nouveaux lecteurs de SF tout comme les fans de la première heure. Plongez dans cet univers ultra immersif, porté par les illustrations généreuses de Gabriele Barsotti.

Par Anne Rivière, Gabriele Barsotti
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

Anne Rivière, Gabriele Barsotti

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Science-fiction, heroic fantas

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Iceworld

Anne Rivière, Gabriele Barsotti

Paru le 15/04/2026

88 pages

Bayard jeunesse

17,90 €

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