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#Roman francophone

Objectif : Petit-ami

Lisa Henry, Sarah Honey

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Le frat boy idéal est : romantique, athlétique, drôle, attentionné... et un peu long à la détente ! Au premier abord, Archer Calloway est le profil type du frat boy : BCBG, en études de droit, privilégié. Mais s'il y a une chose qu'il n'est pas, c'est une ordure. Donc, quand un gars timide lui donne son numéro lors d'un mariage, Archer est impressionné par son courage et sa prise de risques ! En découle un coup de téléphone de courtoisie, qui se transforme rapidement en amitié. Eli est génial, et Archer ne comprend absolument pas comment il peut être célibataire ! Avec l'aide de ses frères de la fraternité Alpha Tau, il décide de lancer l'opération : "Trouver à Eli Fuller le mec parfait ou mourir en essayant" . Son plan est infaillible, impossible que ça dégénère. N'est-ce pas ? Objectif : Petit ami est une romance contemporaine contenant de l'humour, de terribles rencards, et un jeune frat boy qui va découvrir des choses sur lui-même qu'il ignorait. Ce tome comprend également la novella Bro jobs.

Par Lisa Henry, Sarah Honey
Chez MXM Bookmark

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Auteur

Lisa Henry, Sarah Honey

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Romance sexy

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Objectif : Petit-ami

Lisa Henry, Sarah Honey

Paru le 18/05/2026

240 pages

MXM Bookmark

17,00 €

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Scannez le code barre 9791038168923
9791038168923
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