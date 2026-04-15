L'Anniversaire

Un bébé abandonné. Un secret menacé. Et une dernière chance de réécrire le passé. Que feriez-vous si la tante d'un ex que vous avez plaqué vous léguait par surprise une ravissante maison sur une île paradisiaque au large de Sydney ? Sophie, elle, n'a pas l'ombre d'une hésitation : elle se jette sur ce don du ciel. Sans savoir qu'en acceptant l'héritage de Connie Doughty, morte nonagénaire à Scribbly Gum Island, elle risque non seulement de semer la zizanie, mais également de dévoiler un secret bien gardé. Car l'île est un haut lieu du tourisme depuis qu'un bébé y a été retrouvé abandonné il y a soixante-dix ans. Les soeurs Doughty, qui l'ont recueilli, ont su exploiter ce mystère, et les visiteurs continuent d'affluer, faisant la fortune de la famille. Mais combien de temps le clan saura-t-il protéger le secret dont dépend sa prospérité ? Avec un sens du suspense inégalé, Liane Moriarty nous offre un roman à la fois drôle et grave qui nous parle de succession, d'amour et de transmission. Interprétation humaineCe livre est un ouvrage de fiction. Les noms, les personnages, les lieux et les événements relatés sont le fruit de l'imagination de l'auteur et sont utilisés à des fins de fiction. Toute ressemblance avec des faits avérés, des lieux existants ou des personnes réelles, vivantes ou décédées, serait purement fortuite