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#Roman francophone

Hors-jeu pour le #55

Piper Rayne

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Raccrocher mes patins me donnait des sueurs froides... jusqu'à ce que ma nouvelle patronne mette le feu aux poudres. Pour un joueur de hockey professionnel, rien n'est plus angoissant que l'idée de devenir le vétéran sur le déclin qui refuse d'accepter la réalité. Mais abandonner le sport qui a défini ma vie entière me terrifie encore plus. Depuis un an, je me répète que, une fois ma carrière terminée, je me concentrerai sur ma vie amoureuse. D'ailleurs, je crois avoir déjà trouvé la perle rare. Elle nie notre relation en public, mais elle se glisse sous mes draps depuis des mois comme bon lui semble. Chose qui m'a toujours convenu tant que le hockey m'accaparait. Quand on m'annonce que mes jours sur la glace sont révolus, le propriétaire des Florida Fury me propose un poste d'entraîneur. Mais voilà le hic : il lègue l'entreprise familiale à sa fille, qui n'est autre que celle qui partage mon lit depuis un an. Ce qui signifie que la femme que je veux conquérir est ma nouvelle patronne... #Hockey #AgeGap #RelationSecrète

Par Piper Rayne
Chez MXM Bookmark

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Auteur

Piper Rayne

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Romance sexy

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Hors-jeu pour le #55

Piper Rayne

Paru le 18/05/2026

296 pages

MXM Bookmark

17,00 €

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