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#Roman francophone

Disparition en lot-et-garonne - meurtre en albret tome 3 (coll. geste noir)

Jean-Pierre Rey

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Le capitaine Perrier accompagné de sa famille se balade à vélo sur un bout du chemin de Saint- Jacques. Ils ne se doutent pas qu'un double assassinat est programmé sur ce chemin au lieu-dit " le Rey ". Capitaine Perrier parviendra à dénouer le noeud de cette énigme qui entraînera Stéphanie Martinez, sa compagne, sur la terre de ses ancêtres et bouleversera sa vie. Le meurtre de la célébrité de la télévision italienne sera résolu grâce au couple de policiers. Ce livre clôt la trilogie des " Meurtres en Albret " qui nous permet de suivre les aventures de Stéphane Perrier et Stéphanie Martinez les policiers amoureux de l'Albret. Une fois de plus les dessins de Thierry Bozzelli nous accompagnent tout au long de cette itinérance.

Par Jean-Pierre Rey
Chez La Geste

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Auteur

Jean-Pierre Rey

Editeur

La Geste

Genre

Aquitaine

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Disparition en lot-et-garonne - meurtre en albret tome 3 (coll. geste noir)

Jean-Pierre Rey

Paru le 13/03/2026

216 pages

La Geste

13,90 €

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Scannez le code barre 9791035331566
9791035331566
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