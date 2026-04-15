Disparition en lot-et-garonne - meurtre en albret tome 3 (coll. geste noir)

Le capitaine Perrier accompagné de sa famille se balade à vélo sur un bout du chemin de Saint- Jacques. Ils ne se doutent pas qu'un double assassinat est programmé sur ce chemin au lieu-dit " le Rey ". Capitaine Perrier parviendra à dénouer le noeud de cette énigme qui entraînera Stéphanie Martinez, sa compagne, sur la terre de ses ancêtres et bouleversera sa vie. Le meurtre de la célébrité de la télévision italienne sera résolu grâce au couple de policiers. Ce livre clôt la trilogie des " Meurtres en Albret " qui nous permet de suivre les aventures de Stéphane Perrier et Stéphanie Martinez les policiers amoureux de l'Albret. Une fois de plus les dessins de Thierry Bozzelli nous accompagnent tout au long de cette itinérance.