Angers (coll. villes et rivages)

Illustré de photographies inspirantes et enrichi de textes captivants, cet ouvrage séduira autant les passionnés d'histoire que les amoureux d'art de vivre. C'est une invitation au voyage, un regard sensible et contemporain sur une ville qui conjugue mémoire et innovation. Découvrez Angers comme vous ne l'avez jamais vu. Ce nouvel ouvrage propose une immersion fascinante au coeur d'une ville où l'histoire et la modernité se donnent la main. En flânant dans les ruelles pavées, le lecteur retrouve l'âme médiévale des remparts, du château et des façades anciennes. Mais, à chaque page, ce patrimoine dialogue avec une cité dynamique, vivante et tournée vers l'avenir.