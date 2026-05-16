Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Angers (coll. villes et rivages)

Patrice Molle, Murielle Besnier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Illustré de photographies inspirantes et enrichi de textes captivants, cet ouvrage séduira autant les passionnés d'histoire que les amoureux d'art de vivre. C'est une invitation au voyage, un regard sensible et contemporain sur une ville qui conjugue mémoire et innovation. Découvrez Angers comme vous ne l'avez jamais vu. Ce nouvel ouvrage propose une immersion fascinante au coeur d'une ville où l'histoire et la modernité se donnent la main. En flânant dans les ruelles pavées, le lecteur retrouve l'âme médiévale des remparts, du château et des façades anciennes. Mais, à chaque page, ce patrimoine dialogue avec une cité dynamique, vivante et tournée vers l'avenir.

Par Patrice Molle, Murielle Besnier
Chez La Geste

|

Auteur

Patrice Molle, Murielle Besnier

Editeur

La Geste

Genre

Pays de la Loire

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Angers (coll. villes et rivages) par Patrice Molle, Murielle Besnier

Commenter ce livre

 

Angers (coll. villes et rivages)

Patrice Molle, Murielle Besnier

Paru le 21/04/2026

328 pages

La Geste

29,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035331214
9791035331214
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.