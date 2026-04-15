Tout ça pour des cheveux ?

Saga adore son grand frère, qui est le meilleur du monde. En plus, depuis quelque temps, il est super fort en mode. Sa nouvelle passion ? Le punk. Saga n'y connaît rien, mais elle adore ! Malheureusement, ce n'est pas l'avis de tout le monde. Et maintenant que son frère s'habille en noir, qu'il a les cheveux verts et qu'il porte des bracelets à piques, les regards sur lui ont changé. Certains adultes semblent même avoir peur de lui. Et quoi ? On ne peut plus se coiffer comme on veut ?