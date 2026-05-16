Un été en Limousin

Six salariés, licenciés d'une entreprise toulousaine suite à une concurrence aussi soudaine qu'incompréhensible, arrivent dans une petite commune limousine. Moage, organisatrice de l'exil, envisage l'ouverture d'un commerce. Ben, son compagnon, a exigé la présence de deux êtres indispensables à son bien-être : David, son meilleur ami et Eurydice, la magnétiseuse qui le soulage de ses douleurs provenant d'une maladie professionnelle. Celle-ci, ingénieure, enquête sur les motifs de la perte, par l'usine, des marchés du matériel qu'elle avait mis au point. Corine, comptable et Gabriel ont suivi. Les nouveaux venus découvrent la ruralité, surpris des richesses qu'offre le territoire. La fête patronale du village occasionne la rencontre de Fabien, qui entraîne ses amis dans une croisière sur la Méditerranée. Les découvertes lors de cette escapade sont plus nombreuses que celles prévues au programme.