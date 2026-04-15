Hot & Fast

Un regard, un baiser, une nuit inoubliable... et rien ne sera jamais plus pareil ! Normalement, Britt est la posée de son groupe d'amis. Elle a la tête sur les épaules, ne cède pas à l'impulsion, et pèse toutes ses décisions pour prendre la plus sensée. Alors comment expliquer cette nuit torride dans les bras de Dean ? Non seulement c'est un pilote de Formule 1 accro à l'adrénaline et à l'adoration des foules, mais c'est aussi l'ex de sa meilleure amie ! Dean est donc un séduisant tabou doublé d'un irrésistible interdit, et Britt sait qu'elle devrait écouter sa raison, se tenir loin de lui et ne plus jamais succomber au désir... mais si, pour une fois dans sa vie, elle oubliait d'être sage pour ne vivre que l'instant présent, sensuel et enivrant ? Niveau d'intensité : 3/4.