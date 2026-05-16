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#Roman francophone

Parcours de sto des deux-sevres (coll. beau petit pays )

Guy Brangier

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Cet ouvrage présente plus de 150 parcours de vies et révèle comment des histoires individuelles se sont trouvées percutées par la grande histoire des hommes... Les travailleurs civils forcés ont été particulièrement traumatisés par les bombardements nocturnes sur la côte atlantique comme en Allemagne, et même longtemps après la guerre. Des millions de travailleurs civils forcés, de France et d'Europe, ont été requis au service de l'économie de guerre de l'Allemagne nazie entre 1942 et 1945, des chantiers de l'Atlantique jusqu'en Allemagne. En Deux-Sèvres, la plupart des communes ont ainsi vu partir de nombreux habitants, souvent des jeunes hommes d'une vingtaine d'années.

Par Guy Brangier
Chez La Geste

|

Auteur

Guy Brangier

Editeur

La Geste

Genre

Poitou-Charentes

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Parcours de sto des deux-sevres (coll. beau petit pays )

Guy Brangier

Paru le 20/04/2026

352 pages

La Geste

25,00 €

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Scannez le code barre 9791035330439
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