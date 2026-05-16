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Crimes a loudun - sur les pas d'urbain grandier et de marie besnard (geste noir)

Gilles Michaud

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Le juge d'instruction Jérôme Brochard, déjà apparu dans " Meurtres à Châtellerault ", ayant en charge la résolution de deux crimes commis à Loudun, ne pourra tenter de parvenir à la manifestation de la vérité qu'en suivant les pas d'Urbain Grandier et de Marie Besnard. La ville de Loudun est connue pour avoir abrité deux personnages singuliers victimes de la rumeur locale dévastatrice : d'abord Urbain Grandier, prêtre séducteur, accusé de sorcellerie et de possession des religieuses du couvent des Ursulines et condamné, après la torture, àêtre brûlé vif en 1634 ; ensuite Marie Besnard, propriétaire aisée, accusée d'avoir empoisonné son mari Léon et près d'une douzaine d'autres personnes de sa famille dont elle avait successivement hérité, avant d'être acquittée en 1961 au bout d'une longue procédure.

Par Gilles Michaud
Chez La Geste

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Auteur

Gilles Michaud

Editeur

La Geste

Genre

Poitou-Charentes

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Crimes a loudun - sur les pas d'urbain grandier et de marie besnard (geste noir)

Gilles Michaud

Paru le 07/04/2026

192 pages

La Geste

13,90 €

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