Crimes a loudun - sur les pas d'urbain grandier et de marie besnard (geste noir)

Le juge d'instruction Jérôme Brochard, déjà apparu dans " Meurtres à Châtellerault ", ayant en charge la résolution de deux crimes commis à Loudun, ne pourra tenter de parvenir à la manifestation de la vérité qu'en suivant les pas d'Urbain Grandier et de Marie Besnard. La ville de Loudun est connue pour avoir abrité deux personnages singuliers victimes de la rumeur locale dévastatrice : d'abord Urbain Grandier, prêtre séducteur, accusé de sorcellerie et de possession des religieuses du couvent des Ursulines et condamné, après la torture, àêtre brûlé vif en 1634 ; ensuite Marie Besnard, propriétaire aisée, accusée d'avoir empoisonné son mari Léon et près d'une douzaine d'autres personnes de sa famille dont elle avait successivement hérité, avant d'être acquittée en 1961 au bout d'une longue procédure.