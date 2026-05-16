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Villas de Fouras

Jean-Louis Mahé, Benoit Lacoste, Cyril Vivier

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Une étude approfondie de l'architecture de la station balnéaire de Fouras à travers un corpus de plus de 120 villas, des plus prestigieuses et spectaculaires aux plus modestes. Les premières villas balnéaires de Fouras ont été construites au milieu du Second Empire à l'initiative de notables de Rochefort, attirés par le cadre enchanteur du Bois de Pins. En 1883, l'arrivée du chemin de fer pour rejoindre la presqu'île donne une première impulsion à la station balnéaire en devenir. Les premiers touristes affluent durant la saison estivale. De grands propriétaires fonciers créent des lotissements pour attirer une clientèle de la petite bourgeoisie, notamment rochefortaise mais aussi parisienne. L'architecture balnéaire témoigne de cette histoire que nous vous invitons à découvrir sans tarder !

Par Jean-Louis Mahé, Benoit Lacoste, Cyril Vivier
Chez La Geste

|

Auteur

Jean-Louis Mahé, Benoit Lacoste, Cyril Vivier

Editeur

La Geste

Genre

Architecture régionale

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Villas de Fouras

Jean-Louis Mahé, Benoit Lacoste, Cyril Vivier

Paru le 07/04/2026

208 pages

La Geste

50,00 €

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Scannez le code barre 9791035331078
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