Villas de Fouras

Une étude approfondie de l'architecture de la station balnéaire de Fouras à travers un corpus de plus de 120 villas, des plus prestigieuses et spectaculaires aux plus modestes. Les premières villas balnéaires de Fouras ont été construites au milieu du Second Empire à l'initiative de notables de Rochefort, attirés par le cadre enchanteur du Bois de Pins. En 1883, l'arrivée du chemin de fer pour rejoindre la presqu'île donne une première impulsion à la station balnéaire en devenir. Les premiers touristes affluent durant la saison estivale. De grands propriétaires fonciers créent des lotissements pour attirer une clientèle de la petite bourgeoisie, notamment rochefortaise mais aussi parisienne. L'architecture balnéaire témoigne de cette histoire que nous vous invitons à découvrir sans tarder !