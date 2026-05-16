Enigmes en Anjou

A Doué-la-Fontaine, le chirurgien Bardoul se trouvait face à un document fort intriguant, écrit de la main d'Etienne Soulierre, l'ancien secrétaire du Baron Foullon. Le vieux Baron, ministre des finances de Louis XVI, avait été exécuté cinq ans plus tôt, première victime du déchaînement parisien. Le document faisait état d'un trésor dissimulé tout près d'Angers... Etait-ce l'oeuvre d'un dément ? En cette période troublée de la Révolution et des guerres de Vendée, le vieux docteur se trouva bientôt entraîné dans une aventure incroyable en compagnie de sa fille Marguerite et de son gendre, le jeune boulanger François Charpentier. Il leur faudra mettre toutes leurs ressources à contribution et braver de nombreux dangers pour tenter de déchiffrer un ultime message de Soulierre donnant les indications menant au Trésor Foullon, mais écrit sous une forme bien énigmatique.