En limousin sous l'occupation - un destin si singulier

L'auteur revient sur les grandes phases de la Seconde Guerre Mondiale en Limousin et Poitou. De nombreux documents, proposés, illustrent la ligne de démarcation de 1940, les épisodes tragiques vécus par les résistants et la fin du conflit en 1944. Bruno Limousin nous guide dans son Limousin familier Il nous emmène dans les tribulations du commissaire Chabrier à travers " la drôle de guerre" et l'occupation allemande. Il évoque avec beaucoup d'émotion le mime Marceau qui a tenté de sauver des enfants juifs en Limousin mais aussi le terrible drame d'Oradour sur Glane qui reste marquéà tout jamais dans la mémoire la population locale.