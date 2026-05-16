Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

En limousin sous l'occupation - un destin si singulier

Bruno Limousin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'auteur revient sur les grandes phases de la Seconde Guerre Mondiale en Limousin et Poitou. De nombreux documents, proposés, illustrent la ligne de démarcation de 1940, les épisodes tragiques vécus par les résistants et la fin du conflit en 1944. Bruno Limousin nous guide dans son Limousin familier Il nous emmène dans les tribulations du commissaire Chabrier à travers " la drôle de guerre" et l'occupation allemande. Il évoque avec beaucoup d'émotion le mime Marceau qui a tenté de sauver des enfants juifs en Limousin mais aussi le terrible drame d'Oradour sur Glane qui reste marquéà tout jamais dans la mémoire la population locale.

Par Bruno Limousin
Chez La Geste

|

Auteur

Bruno Limousin

Editeur

La Geste

Genre

Limousin

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur En limousin sous l'occupation - un destin si singulier par Bruno Limousin

Commenter ce livre

 

En limousin sous l'occupation - un destin si singulier

Bruno Limousin

Paru le 24/04/2026

464 pages

La Geste

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035330934
9791035330934
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.