Mystere a biscarrosse - le fugitif des oceanes (coll. geste noir)

Le soir du festival des océanes, un touriste ouvre sur la foule une sacoche pleine de billets, juste après l'interpellation d'un voleur fiché S. Le lendemain, Arnaud, détective violent au grand coeur, accepte de retrouver Fahad, un mineur Comorien qui fuit un réseau de narcotrafiquants Marseillais. L'enquêteur est persuadé que le fugueur n'est autre que l'homme ayant lancé l'argent en plein concert, une petite fortune provenant de la vente de drogue, dans un geste de révolte et au péril de sa vie. Au coeur des trahisons entre trafiquants et quand des cadavres mutilés apparaissent, le détective, habituéà contourner la loi, sait qu'il doit adapter ses méthodes.