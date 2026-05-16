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#Roman francophone

Inconnue des dunes (coll. geste noir)

Yves Lundy

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Le corps d'une jeune fille est retrouvé sans vie dans les dunes de la plage de la Grande côte. Après une longue marche sur cette plage sauvage et déserte, Laura s'apprête à franchir la dune pour regagner sa voiture garée dans la forêt. C'est là que sa chienne Bella se fige quelques secondes avant de foncer vers un petit cratère de sable protégé par des oyats. Laura rejoint Bella et se fige à son tour : une jeune fille estétendue sur le ventre, de toute évidence morte. Pas de serviette de plage, aucun objet à proximité, rien que le corps totalement dénudé d'une adolescente aux cheveux blonds, étalé sur le sol comme un oiseau blessé tombé du ciel...

Par Yves Lundy
Chez La Geste

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Auteur

Yves Lundy

Editeur

La Geste

Genre

Poitou-Charentes

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Inconnue des dunes (coll. geste noir)

Yves Lundy

Paru le 07/04/2026

416 pages

La Geste

13,90 €

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Scannez le code barre 9791035330538
9791035330538
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