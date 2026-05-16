Inconnue des dunes (coll. geste noir)

Le corps d'une jeune fille est retrouvé sans vie dans les dunes de la plage de la Grande côte. Après une longue marche sur cette plage sauvage et déserte, Laura s'apprête à franchir la dune pour regagner sa voiture garée dans la forêt. C'est là que sa chienne Bella se fige quelques secondes avant de foncer vers un petit cratère de sable protégé par des oyats. Laura rejoint Bella et se fige à son tour : une jeune fille estétendue sur le ventre, de toute évidence morte. Pas de serviette de plage, aucun objet à proximité, rien que le corps totalement dénudé d'une adolescente aux cheveux blonds, étalé sur le sol comme un oiseau blessé tombé du ciel...