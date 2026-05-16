1671. Dans la métairie familiale de Biaudos, aux portes de Bayonne, Gaspard Latour rêve d'un ailleurs. Lorsqu'un drame bouleverse sa vie, il quitte sa terre natale et rejoint Paris, où il s'enrôle dans l'armée du Roi Soleil. Dans la capitale il fréquente une femme du monde qui l'initie aux mondanités et à la volupté. Sur les rives du Rhin et jusqu'aux plaines de Hollande, Gaspard découvre la guerre, la fraternité et la gloire, mais aussi les tragédies du champ de bataille et la perte de compagnons d'armes. Dix ans plus tard, devenu capitaine, son destin le ramène à Bayonne, au moment où Vauban y élève la citadelle. Il y retrouve son passé et des rancunes anciennes. Entre devoir et passion, Gaspard affronte ses ennemis et doit faire face à un amour impossible. Il faut sauver Bayonne - Sous les pierres de Vauban mêle le souffle de l'épopée à la précision du détail historique pour offrir un tableau vibrant du Grand Siècle.