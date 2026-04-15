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A.B.C. contre Poirot

Agatha Christie

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Une course contre la montre est engagée. Poirot a reçu une lettre lui annonçant un meurtre à Andover, et qu'il peut l'empêcher... Hélas, le meurtre est commis. Un second courrier lui anonce un nouveau crime, cette fois à Bexhill. Poirot arrivera-t-il à temps cette fois ? Et pourquoi des crimes dans des villes suivant l'ordre alphabétique ? Est-ce l'oeuvre d'un fou, ou se cache-t-il une autre vérité derrière cette série d'assassinat ? Une fois de plus, Hercule Poirot devra employer toutes ses petites cellules grises pour démasquer le coupable.

Par Agatha Christie
Chez EP média

|

Auteur

Agatha Christie

Editeur

EP média

Genre

Divers

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A.B.C. contre Poirot

Agatha Christie

Paru le 22/04/2026

224 pages

EP média

8,00 €

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