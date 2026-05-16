Familles juives pendant la seconde guerre mondiale en charente-maritime

Elles s'appellent Fanny, Hélène, Sabine, Rolande et Nicole. Comme seize autres bébés, ces petites filles sont nées en Charente-Maritime entre 1939 et 1945 de parents juifs. L'ouvrage interroge les stratégies parentales utilisées pour préserver ces enfants des desseins génocidaires du régime nazi. Entre approche locale, régionale, nationale et européenne, cette enquête nous plonge dans une histoire française de l'immigration dans l'Entre-deux-guerres faite d'incertitudes, mais également marquée par un début d'ascension sociale que le processus génocidaire vient briser pour ces Charentais d'adoption. Alors que huit décennies nous séparent de la Seconde Guerre mondiale, l'histoire de ces familles juives entre en résonnance avec nos conflits contemporains marqués par des flux de déplacés, de réfugiés et une porosité du fait guerrier entre combattants et civils.