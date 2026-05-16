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60 CHRONIQUES DU LOT-ET-GARONNE (COLL. HISTOIRE et; RECITS)

Jean-Michel Delmas

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Les 60 Chroniques du Lot-et-Garonne parues dans le journal du Sud Ouest, racontent 60 aventures passionnantes puisées dans la mémoire de nos archives départementales. Récits amoureux ou d'aventure, fierté de l'esprit gascon... il y a là un ton, une écriture, une manière passionante de raconter le département en revisitant pêle-mêle : les amours de Louise d'Esparbes de Lussan à Versailles, les funérailles de Marcel Prévost à Vianne, un pont mystérieux à Villeneuve, le monument aux morts de Lazare, et tant d'autres histoires... Marie-Antoinette jouant la comédie avec Monsieur de Beaumarchais, la vengeance de Louis XIII rasant Monheurt, les histoires de navigation sur la Garonne en bateaux à vapeur, les années où George Sand vivait à Guillery, quand les loups galopaient les landes de l'Albret...

Par Jean-Michel Delmas
Chez La Geste

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Auteur

Jean-Michel Delmas

Editeur

La Geste

Genre

Aquitaine

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60 CHRONIQUES DU LOT-ET-GARONNE (COLL. HISTOIRE et; RECITS)

Jean-Michel Delmas

Paru le 24/04/2026

344 pages

La Geste

20,00 €

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Scannez le code barre 9791035330828
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