60 CHRONIQUES DU LOT-ET-GARONNE (COLL. HISTOIRE et; RECITS)

Les 60 Chroniques du Lot-et-Garonne parues dans le journal du Sud Ouest, racontent 60 aventures passionnantes puisées dans la mémoire de nos archives départementales. Récits amoureux ou d'aventure, fierté de l'esprit gascon... il y a là un ton, une écriture, une manière passionante de raconter le département en revisitant pêle-mêle : les amours de Louise d'Esparbes de Lussan à Versailles, les funérailles de Marcel Prévost à Vianne, un pont mystérieux à Villeneuve, le monument aux morts de Lazare, et tant d'autres histoires... Marie-Antoinette jouant la comédie avec Monsieur de Beaumarchais, la vengeance de Louis XIII rasant Monheurt, les histoires de navigation sur la Garonne en bateaux à vapeur, les années où George Sand vivait à Guillery, quand les loups galopaient les landes de l'Albret...