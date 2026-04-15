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Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir

La ViaRhôna

Paulo Moura

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820 km d'un parcours exceptionnel de Saint-Gingolph (Suisse) sur les rives du lac Leman à la Méditerranée. 38 étapes entièrement repérées à vélo. A découvrir en itinérante ou en plusieurs balades. Liaisons avec le Sillon Alpin. Le guide indispensable pour réussir votre escapade : Les informations pratiques et touristiques indispensables à l'organisation de votre séjour vélo. Des cartes précises et fiables, des plans de villes. Les bonnes adresses, les hébergements (plus de 300) les loueurs et les services adaptés. Les informations train + vélo

Par Paulo Moura
Chez Chamina

|

Auteur

Paulo Moura

Editeur

Chamina

Genre

guides cyclotourisme

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La ViaRhôna

Paulo Moura

Paru le 15/04/2026

Chamina

16,50 €

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Scannez le code barre 9782844667298
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