La ViaRhôna

820 km d'un parcours exceptionnel de Saint-Gingolph (Suisse) sur les rives du lac Leman à la Méditerranée. 38 étapes entièrement repérées à vélo. A découvrir en itinérante ou en plusieurs balades. Liaisons avec le Sillon Alpin. Le guide indispensable pour réussir votre escapade : Les informations pratiques et touristiques indispensables à l'organisation de votre séjour vélo. Des cartes précises et fiables, des plans de villes. Les bonnes adresses, les hébergements (plus de 300) les loueurs et les services adaptés. Les informations train + vélo