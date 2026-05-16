Meurtres a faymoreau - les gueules noires (coll. geste noir)

1920 : Maria et Léontine, soeurs de lait, s'apprêtent pour leur premier bal du 13 juillet qui va bouleverser leur vie. Ouvrière des corons du bassin minier de Faymoreau, Maria s'est fait la promesse d'échapper au destin des filles de la mine : femme de mineur. Un complot orchestré par la comtesse de Taret du Malois, force Maria, sous la menace, àépouser son fils Rodolphe. Mais elle ne peut pas empêcher son coeur de battre pour le beau François, un mineur ! Elle s'est effacée devant Léontine qui, depuis leur enfance n'a d'yeux que pour François, dont les regards se tournent vers Maria. Quand un éboulement dramatique survient dans la mine et qu'elle ensevelit les mineurs, elle est la première à leur porter secours. Si Maria et son époux ont un terrain d'entente qui les satisfait tous les deux, les fréquentations inavouables de Rodolphe lui coûteront la vie : il sera empoisonné.