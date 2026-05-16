Galien le medecin des empereurs (t2)

La biographie romancée de Galien, le célèbre médecin du IIème siècle de notre ère. Galien, avec son assistant Glainius, arrivent à Rome. Le médecin est dévoré d'ambition. Au cours d'un triomphe Galien reconnaît son frère Celadius, encagé avec Cynwyd et promis àêtre livré en pâture aux lions du Colisée, mais il survit. Galien parvient à le voir en prison et il promet de tenter de le faire libérer. De retour chez lui Galien est convoqué par la grande Vestale. Le jour de l'exécution arrive. Celadius et Cynwid sont amenés enchaînés dans l'arène du Colisée où on lâche des lions. Cynwyd est gravement blessé après le combat et Galien obtient l'autorisation d'aller le soigner en compagnie de la grande vestale.