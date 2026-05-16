Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Galien le medecin des empereurs (t2)

Yves Aubard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La biographie romancée de Galien, le célèbre médecin du IIème siècle de notre ère. Galien, avec son assistant Glainius, arrivent à Rome. Le médecin est dévoré d'ambition. Au cours d'un triomphe Galien reconnaît son frère Celadius, encagé avec Cynwyd et promis àêtre livré en pâture aux lions du Colisée, mais il survit. Galien parvient à le voir en prison et il promet de tenter de le faire libérer. De retour chez lui Galien est convoqué par la grande Vestale. Le jour de l'exécution arrive. Celadius et Cynwid sont amenés enchaînés dans l'arène du Colisée où on lâche des lions. Cynwyd est gravement blessé après le combat et Galien obtient l'autorisation d'aller le soigner en compagnie de la grande vestale.

Par Yves Aubard
Chez La Geste

|

Auteur

Yves Aubard

Editeur

La Geste

Genre

Limousin

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Galien le medecin des empereurs (t2) par Yves Aubard

Commenter ce livre

 

Galien le medecin des empereurs (t2)

Yves Aubard

Paru le 02/04/2026

408 pages

La Geste

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035331160
9791035331160
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.