EPURATION A BORDEAUX ET EN GIRONDE 1944-1997 (COLL. HISTOIRE et; RECITS)

Quatre-vingts ans, il est possible de porter un regard nouveau sur l'épuration . Le temps a passé et pourtant, l'épuration reste un thème qui enflamme encore les esprits et un sujet qui parfois divise. A Bordeaux comme ailleurs, l'épuration a été menée, sauvage ou légale, pendant plusieurs années, mais toujours avec l'idée de châtier. Quatre-vingts ans après, il est possible pourtant de porter un regard apaisé et complexe sur cette période qui nous interroge toujours, à juste titre. Et à travers les internements, les procès, les décisions administratives, les lois d'amnistie, d'avoir un regard nouveau sur la ville de Bordeaux et le département de la Gironde.