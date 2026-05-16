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EPURATION A BORDEAUX ET EN GIRONDE 1944-1997 (COLL. HISTOIRE et; RECITS)

Pierre Brana, Joëlle Dusseau

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Quatre-vingts ans, il est possible de porter un regard nouveau sur l'épuration . Le temps a passé et pourtant, l'épuration reste un thème qui enflamme encore les esprits et un sujet qui parfois divise. A Bordeaux comme ailleurs, l'épuration a été menée, sauvage ou légale, pendant plusieurs années, mais toujours avec l'idée de châtier. Quatre-vingts ans après, il est possible pourtant de porter un regard apaisé et complexe sur cette période qui nous interroge toujours, à juste titre. Et à travers les internements, les procès, les décisions administratives, les lois d'amnistie, d'avoir un regard nouveau sur la ville de Bordeaux et le département de la Gironde.

Par Pierre Brana, Joëlle Dusseau
Chez La Geste

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Auteur

Pierre Brana, Joëlle Dusseau

Editeur

La Geste

Genre

Aquitaine

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EPURATION A BORDEAUX ET EN GIRONDE 1944-1997 (COLL. HISTOIRE et; RECITS)

Pierre Brana, Joëlle Dusseau

Paru le 13/04/2026

264 pages

La Geste

25,00 €

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