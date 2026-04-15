Two F/Aced Tamon Tome 12

Tamon, qui a enfin pris conscience de ses sentiments pour Utage, déclare la guerre à Ôri ! Comment va évoluer ce curieux triangle amoureux ? ! Le tournage de la série "Great Teacher Golden Punch" s'approche également de la fin ! Voilà qu'entre-temps, Tamon se retrouve à rendre visite à Utage chez elle... et à y passer la nuit ? ! Quel concours de circonstances a pu produire ce miracle ? Qui plus est, l'idol semble plus inquiet de montrer son caleçon que de montrer son divin derrière ! Un tome 12 riche en émotions ! - Résumé non contractuel -