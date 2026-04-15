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Two F/Aced Tamon Tome 12

Yuki Shiwasu

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Tamon, qui a enfin pris conscience de ses sentiments pour Utage, déclare la guerre à Ôri ! Comment va évoluer ce curieux triangle amoureux ? ! Le tournage de la série "Great Teacher Golden Punch" s'approche également de la fin ! Voilà qu'entre-temps, Tamon se retrouve à rendre visite à Utage chez elle... et à y passer la nuit ? ! Quel concours de circonstances a pu produire ce miracle ? Qui plus est, l'idol semble plus inquiet de montrer son caleçon que de montrer son divin derrière ! Un tome 12 riche en émotions ! - Résumé non contractuel -

Par Yuki Shiwasu
Chez Kazé Editions

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Auteur

Yuki Shiwasu

Editeur

Kazé Editions

Genre

Shojo/fille

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Two F/Aced Tamon Tome 12

Yuki Shiwasu

Paru le 15/04/2026

Kazé Editions

7,15 €

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Scannez le code barre 9782820354471
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