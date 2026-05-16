Cognacais histoire - patrimoine - eau de vie (coll. beau petit pays )

Ce territoire, c'est depuis 1790 l'Ouest de la Charente, autour de la ville de Cognac et des premiers crus de cognac, face à la Charente-Maritime et son long littoral océanique. Il faut des jours, des mois, des années, pour commencer à le comprendre et le saisir. Il faut prendre le temps d'aller sur des sentiers tout juste recensés, dans des hameaux à peine indiqués, et avancer au fond de ces cours de fermes isolées. Là se trouve l'eau-de-vie qui a pris le temps de se bonifier à l'ombre des chais. Ici, il faut donc partir à la recherche de ce qui est caché. Le Cognaçais et ses habitants se laissent découvrir à qui en prend le temps. Il faut partir sur les traces de cette très riche et très longue histoire d'une terre et des hommes.