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#Roman francophone

Cognacais histoire - patrimoine - eau de vie (coll. beau petit pays )

Laurent Maurin

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Ce territoire, c'est depuis 1790 l'Ouest de la Charente, autour de la ville de Cognac et des premiers crus de cognac, face à la Charente-Maritime et son long littoral océanique. Il faut des jours, des mois, des années, pour commencer à le comprendre et le saisir. Il faut prendre le temps d'aller sur des sentiers tout juste recensés, dans des hameaux à peine indiqués, et avancer au fond de ces cours de fermes isolées. Là se trouve l'eau-de-vie qui a pris le temps de se bonifier à l'ombre des chais. Ici, il faut donc partir à la recherche de ce qui est caché. Le Cognaçais et ses habitants se laissent découvrir à qui en prend le temps. Il faut partir sur les traces de cette très riche et très longue histoire d'une terre et des hommes.

Par Laurent Maurin
Chez La Geste

|

Auteur

Laurent Maurin

Editeur

La Geste

Genre

Poitou-Charentes

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Cognacais histoire - patrimoine - eau de vie (coll. beau petit pays )

Laurent Maurin

Paru le 20/04/2026

352 pages

La Geste

25,00 €

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Scannez le code barre 9791035330422
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