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#Roman francophone

Dominée

Maya Banks

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Déterminé à ne pas laisser de prise à ses ennemis, Drake ne s'est jamais attaché à personne. Il se croyait invulnérable jusqu'au jour où Evangeline est venue à bout de ses défenses pour se faire une place dans sa vie. Mais pour la protéger, Drake a commis l'impensable... Inconsolable, Evangeline ignore les raisons qui ont poussé Drake à agir ainsi. Elle sait seulement qu'elle ne sera plus jamais la même. Pourra-t-elle de nouveau faire confiance - et se soumettre - à l'homme qui l'a blessée ?

Par Maya Banks
Chez Milady

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Auteur

Maya Banks

Editeur

Milady

Genre

Romance sexy

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Dominée

Maya Banks trad. Lauriane Crettenand

Paru le 15/04/2026

384 pages

Milady

8,95 €

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Scannez le code barre 9782811234065
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