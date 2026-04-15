Déterminé à ne pas laisser de prise à ses ennemis, Drake ne s'est jamais attaché à personne. Il se croyait invulnérable jusqu'au jour où Evangeline est venue à bout de ses défenses pour se faire une place dans sa vie. Mais pour la protéger, Drake a commis l'impensable... Inconsolable, Evangeline ignore les raisons qui ont poussé Drake à agir ainsi. Elle sait seulement qu'elle ne sera plus jamais la même. Pourra-t-elle de nouveau faire confiance - et se soumettre - à l'homme qui l'a blessée ?