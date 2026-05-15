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#Roman francophone

Robin des bois

Alexandre Dumas

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Quand Alexandre Dumas s'empare de la légende de Robin des Bois : la suite des aventures du Prince des voleurs. Quelques années après les événements relatés dans Le Prince des voleurs, Robin des Bois, dit "Robin Hood" , est proscrit par la couronne à la suite des manigances du shérif de Nottingham. L'habile archer règne désormais en maître sur la forêt de Sherwood. Le retour de Richard Coeur de Lion en Angleterre entraîne bientôt de nombreux conflits auxquels Robin, ennemi des injustices, se trouve inéluctablement mêlé. "? Je suis ce que les hommes appellent un bandit, un voleur, soit ! Mais si j 'extorque les riches, je ne prends rien aux pauvres. ? " Alexandre Dumas (1802-1870) est l'auteur qui donne aux Français le goût de l'Histoire depuis bientôt deux siècles. De la cour des Valois à la Restauration, ses intrigues restent de grands succès populaires et ses personnages ont marqué durablement notre littérature. Ses ouvrages sont traduits dans le monde entier.

Par Alexandre Dumas
Chez Points

|

Auteur

Alexandre Dumas

Editeur

Points

Genre

Littérature française

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Robin des bois

Alexandre Dumas

Paru le 15/05/2026

368 pages

Points

9,30 €

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Scannez le code barre 9791041427239
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