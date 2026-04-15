Asphalte sauvage

Dans un monde ravagé par une lointaine apocalypse, deux jeunes gens que tout oppose se trouvent réunis par le hasard. Vlada vient de perdre sa tribu dans un terrible accident. Peinant à faire son deuil mais décidée à trouver un nouveau groupe, elle se met en route. Pouic, nomade et solitaire en quête de savoirs compte sur sa connaissance de la région pour l'aider à trouver de nouveaux livres. Dépassant leurs différences, ils vont nouer une belle amitié et tenter de s'approprier ce monde dévasté.