Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Imaginaire

Asphalte sauvage

Anne Masse

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans un monde ravagé par une lointaine apocalypse, deux jeunes gens que tout oppose se trouvent réunis par le hasard. Vlada vient de perdre sa tribu dans un terrible accident. Peinant à faire son deuil mais décidée à trouver un nouveau groupe, elle se met en route. Pouic, nomade et solitaire en quête de savoirs compte sur sa connaissance de la région pour l'aider à trouver de nouveaux livres. Dépassant leurs différences, ils vont nouer une belle amitié et tenter de s'approprier ce monde dévasté.

Par Anne Masse
Chez Rue de Sèvres

|

Auteur

Anne Masse

Editeur

Rue de Sèvres

Genre

Science-fiction

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Asphalte sauvage par Anne Masse

Commenter ce livre

 

Asphalte sauvage

Anne Masse

Paru le 15/04/2026

240 pages

Rue de Sèvres

13,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782810211272
9782810211272
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Jean-Paul Krassinsky, auteur de bande dessinée, est mort à 53 ans
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.