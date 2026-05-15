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Système solaire

Anne Jankéliowitch, Annabelle Buxton

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Un magnifique documentaire long seller pour explorer l'immensité qui entoure notre Terre et découvrir le système solaire. Plus d'un demi-siècle après les premiers pas d'Armstrong sur la Lune, plongez au coeur de notre système solaire. De la plus proche à la plus lointaine, les planètes vous révèleront leurs secrets. Approchez le Soleil de plus près, comprenez ce qui donne à Mars sa couleur rouge, comptez les lunes de Jupiter ou encore découvrez comment naissent les comètes. Surprise, la jaquette se transforme en poster !

Par Anne Jankéliowitch, Annabelle Buxton
Chez Editions de la Martinière

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Auteur

Anne Jankéliowitch, Annabelle Buxton

Editeur

Editions de la Martinière

Genre

Astronomie

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Système solaire

Anne Jankéliowitch, Annabelle Buxton

Paru le 15/05/2026

48 pages

Editions de la Martinière

15,90 €

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Scannez le code barre 9791040126546
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