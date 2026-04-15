Comment embobiner la momie

Monsieur de Rosette, le célèbre égyptologue a découvert un incroyable tombeau pharaonique. Le sarcophage va être envoyé aux Etats-Unis pour être conservé dans un musée ! Karnak, un étrange client désargenté du Grand Louxor Hotel, saisit l'occasion : ce sarcophage serait une cache idéale pour lui, l'occasion de fuir en toute discrétion sans régler sa note... Il n'y a plus qu'à se déguiser, s'allonger et remplacer la momie qui s'y trouve déjà. Mais cette dernière n'a pas dit son dernier mot... Une nouvelle enquête pour Astrid qui embarque elle aussi sur le paquebot. Une traversée qui s'annonce mouvementée !