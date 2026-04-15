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#Bande dessinée jeunesse

Comment embobiner la momie

Fabrice Parme

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Monsieur de Rosette, le célèbre égyptologue a découvert un incroyable tombeau pharaonique. Le sarcophage va être envoyé aux Etats-Unis pour être conservé dans un musée ! Karnak, un étrange client désargenté du Grand Louxor Hotel, saisit l'occasion : ce sarcophage serait une cache idéale pour lui, l'occasion de fuir en toute discrétion sans régler sa note... Il n'y a plus qu'à se déguiser, s'allonger et remplacer la momie qui s'y trouve déjà. Mais cette dernière n'a pas dit son dernier mot... Une nouvelle enquête pour Astrid qui embarque elle aussi sur le paquebot. Une traversée qui s'annonce mouvementée !

Par Fabrice Parme
Chez Rue de Sèvres

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Auteur

Fabrice Parme

Editeur

Rue de Sèvres

Genre

BD jeunesse divers

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Comment embobiner la momie

Fabrice Parme

Paru le 15/04/2026

40 pages

Rue de Sèvres

12,00 €

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