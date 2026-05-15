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En cuisine avec Hiroko

Dorothée Perkins, Hiroko Shiraishi

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En cuisine, Hiroko fait croustiller les légumes et sauter les nouilles, elle joue avec les couleurs du monde végétal, dans des petits plats à partager et des bentos joyeux. Loin d'être une contrainte, la cuisine végétale est une source de liberté, de création et d'équilibre, où l'harmonie du corps commence dans l'assiette. Dans 100 recettes adaptées à la vie quotidienne, les traditions japonaises et les bases de la fermentation côtoient l'inspiration et les produits français. C'est beau, délicieux, tout simple, bon pour soi et pour la terre !

Par Dorothée Perkins, Hiroko Shiraishi
Chez Editions de la Martinière

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Auteur

Dorothée Perkins, Hiroko Shiraishi

Editeur

Editions de la Martinière

Genre

Cuisine végétarienne

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En cuisine avec Hiroko

Dorothée Perkins, Hiroko Shiraishi

Paru le 15/05/2026

192 pages

Editions de la Martinière

29,00 €

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Scannez le code barre 9791040124832
9791040124832
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