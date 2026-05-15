En cuisine avec Hiroko

En cuisine, Hiroko fait croustiller les légumes et sauter les nouilles, elle joue avec les couleurs du monde végétal, dans des petits plats à partager et des bentos joyeux. Loin d'être une contrainte, la cuisine végétale est une source de liberté, de création et d'équilibre, où l'harmonie du corps commence dans l'assiette. Dans 100 recettes adaptées à la vie quotidienne, les traditions japonaises et les bases de la fermentation côtoient l'inspiration et les produits français. C'est beau, délicieux, tout simple, bon pour soi et pour la terre !