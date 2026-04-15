Les présences imparfaites

Au crépuscule de sa cinquantaine, Marc fait le bilan de son existence. Cet enfant de la classe moyenne a peuplé sa vie d'ambitions pour fuir l'ennui de ses années de jeunesse. L'espace d'une confession, il traverse à nouveau sa carrière de grand reporter, son succès modeste de romancier et les événements qui l'ont conduit à ce constat d'échec : en voulant réussir sa vie, il l'a perdue. Sa lucidité l'entraîne aux extrémités de son être, mais aussi de notre temps. De la célébration de l'an 2000 aux Printemps arabes, des pulsations de l'eurodance aux guerres du Moyen-Orient, ce roman condense l'énergie d'une époque où les promesses de modernité joyeuse se fracassent sur un monde désenchanté.