Là où le ciel murmure

Key West, 1986. Dans ce décor du bout du monde noyé de soleil et d'océan, Freya et Danii ont quasiment grandi ensemble. Les deux jeunes filles se ressemblent peu, l'une est aussi réservée que l'autre est flamboyante, et pourtant leur amitié est fusionnelle. Pour leurs vingt ans, Freya la raisonnable se laisse convaincre par Danii de partir dans un road trip à travers la Floride. Destination Cap Canaveral et le décollage de la navette Challenger, symbole de liberté, d'espoir et de dépassement. Cheveux au vent et Madonna en bande-son, les deux amies s'élancent sur la mythique Overseas Highway, cette route suspendue au-dessus des eaux turquoise. Une aventure qui va les entraîner bien plus loin que prévu, car l'explosion de Challenger n'est pas la tempête la plus violente qu'elles subiront. Les secrets de famille vont se fissurer, la loyauté vaciller, l'enfance s'éloigner... Et l'amour tout bouleverser.