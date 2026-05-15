Cosmic Odyssey (1988)

Pour la première fois de son existence, Darkseid, le seigneur d'Apokolips, vient d'apprendre l'existence d'une entité plus puissante que lui. Résolu à la repousser, le tyran noue une alliance avec le Haut-Père de Néo-Genesis et fait appel aux plus grands héros de la Terre. Une équipe composée de Superman, Batman, Starfire, John Stewart, J'onn J'onzz, Etrigan le Démon, Orion et Lightray est alors rassemblée. Un groupe qui devra mettre de côté ses différends pour remplir à bien sa mission.