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Cosmic Odyssey (1988)

Jim Starlin, Mike Mignola

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Pour la première fois de son existence, Darkseid, le seigneur d'Apokolips, vient d'apprendre l'existence d'une entité plus puissante que lui. Résolu à la repousser, le tyran noue une alliance avec le Haut-Père de Néo-Genesis et fait appel aux plus grands héros de la Terre. Une équipe composée de Superman, Batman, Starfire, John Stewart, J'onn J'onzz, Etrigan le Démon, Orion et Lightray est alors rassemblée. Un groupe qui devra mettre de côté ses différends pour remplir à bien sa mission.

Par Jim Starlin, Mike Mignola
Chez Urban Comics Editions

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Auteur

Jim Starlin, Mike Mignola

Editeur

Urban Comics Editions

Genre

Comics Super-héros

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Cosmic Odyssey (1988)

Jim Starlin, Mike Mignola

Paru le 15/05/2026

208 pages

Urban Comics Editions

20,50 €

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Scannez le code barre 9791026825388
9791026825388
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