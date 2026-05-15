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#Album jeunesse

Rêves d'été

Karen Hottois, Chloé Malard

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Un album qui sent bon les vacances, l'air de la mer et l'aventure ! Cet été, Elmo doit s'occuper de son insup. . euh adorable nièce, Lilas ! Et ce n'est pas de tout repos. Lilas déborde d'énergie, d'imagination, elle a un caractère bien affirmé et semble décidée à aller voir la mer. Les voilà partis sur la route des vacances, direction : la grande bleue. Nuit sous la tente et rencontres improbables : le chemin leur réserve bien des surprises. Quel plaisir de retrouver l'écriture fleurie de Karen Hottois, pleine de mots inventés et d'expressions jolies, une écriture pour dire l'enfance, ses grandes joies et ses petites déceptions qui prennent la forme de tempêtes. Quel plaisir également de retrouver l'univers cosy de Chloé Malard, ses dessins comme des petites planètes où il ferait bon vivre, ensemble.

Par Karen Hottois, Chloé Malard
Chez Seuil jeunesse

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Auteur

Karen Hottois, Chloé Malard

Editeur

Seuil jeunesse

Genre

Seuil

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Rêves d'été

Karen Hottois, Chloé Malard

Paru le 15/05/2026

56 pages

Seuil jeunesse

15,90 €

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Scannez le code barre 9791023522921
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