Rêves d'été

Un album qui sent bon les vacances, l'air de la mer et l'aventure ! Cet été, Elmo doit s'occuper de son insup. . euh adorable nièce, Lilas ! Et ce n'est pas de tout repos. Lilas déborde d'énergie, d'imagination, elle a un caractère bien affirmé et semble décidée à aller voir la mer. Les voilà partis sur la route des vacances, direction : la grande bleue. Nuit sous la tente et rencontres improbables : le chemin leur réserve bien des surprises. Quel plaisir de retrouver l'écriture fleurie de Karen Hottois, pleine de mots inventés et d'expressions jolies, une écriture pour dire l'enfance, ses grandes joies et ses petites déceptions qui prennent la forme de tempêtes. Quel plaisir également de retrouver l'univers cosy de Chloé Malard, ses dessins comme des petites planètes où il ferait bon vivre, ensemble.