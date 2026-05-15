Josep - Deuxième édition augmentée - AUREL - JEAN-LOUIS MILESI - AUDREY REBMANN - PREFACE DE OLIVIA RUIZ D'après le film Josep de Aurel, sur un scénario de Jean-Louis Milesi La première édition de la bande dessinée Josep s'est vendue à plus de 10 000 exemplaires. La deuxième édition augmentée contient une préface d'Olivia Ruiz et le storyboard de deux séquences qui n'ont pas été montées dans le film. Février 1939. Complètement submergé par le flot de Républicains fuyant la dictature de Franco, le gouvernement français parque ces Espagnols dans des camps de concentration où beaucoup d'entre eux vont périr faute de soins et de nourriture. Dans un de ces camps, deux hommes, séparés par des fils de fer barbelés, vont se lier d'amitié. L'un est gendarme, l'autre est Josep Bartolí (Barcelone 1910 - New York 1995), combattant antifranquiste et dessinateur. Aurel est dessinateur de presse. Il travaille pour Le Monde, Le Canard Enchaîné et Politis. Il a publié une vingtaine d'ouvrages dont deux BD documentaires, Clandestino et La Menuiserie, et réalisé de nombreux reportages graphiques pour divers titres de la presse française. En 2020, il réalise Josep son premier long métrage, sélectionné à Cannes. Le film Josep a obtenu le César du Meilleur film d'animation en 2021